Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Genç oyuncuya VfB Stuttgart ve Borussia Dortmund’un ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Stuttgart’ın, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için Nene adına Fenerbahçe’ye yaklaşık 22 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı belirtiliyor. Borussia Dortmund’un ise oyuncu için yaklaşık 18 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunduğu ve Malili futbolcuyu öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin ise sezon başında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu için en az 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncunun yükselen performansı nedeniyle pazarlıkta yüksek bonservis hedefi belirlemiş durumda.

NENE DİKKATLERİ ÇEKTİ!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 karşılaşmada görev alan Dorgeles Nene, 13 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, hücum hattındaki katkısıyla takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.