Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk ederken sarı-lacivertliler Nathan Ake'nin sakatlığıyla sarsıldı.

Nathan Ake, rakip ceza sahasında kullanılan köşe vuruşunun ardından Kubiak ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake, Galatasaray derbisi öncesi sakatlandı - Resim : 1

Yaşanan pozisyon sonrası sakatlanan Ake, karşılaşmaya devam edemedi. Savunma oyuncusu 21. dakikada oyundan çıkarken yerine Kojo Oppong dahil oldu.

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GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Ake'nin sakatlığı, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de endişe yarattı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Galatasaray deplasmanına çıkacak.