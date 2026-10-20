Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk ederken sarı-lacivertliler Nathan Ake'nin sakatlığıyla sarsıldı.
Nathan Ake, rakip ceza sahasında kullanılan köşe vuruşunun ardından Kubiak ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Yaşanan pozisyon sonrası sakatlanan Ake, karşılaşmaya devam edemedi. Savunma oyuncusu 21. dakikada oyundan çıkarken yerine Kojo Oppong dahil oldu.
GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER
Ake'nin sakatlığı, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de endişe yarattı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Galatasaray deplasmanına çıkacak.