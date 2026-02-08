Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuyla yeni anlaşmaya varıldığını resmi kanallarından duyurdu.

Fenerbahçe'nin duyurusu şu şekilde:

Ocak 2025’te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 56 maçta görev aldı.

Bu sezon 33 karşılaşmada 19 gol ve 4 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin hücum hattındaki en etkili isimler arasında yer aldı.