Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık endişesi büyüyor. Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesindeki kısmi yırtığın ardından bu kez Anderson Talisca'dan can sıkan haber geldi.
ANTRENMANA KATILAMADI
Ağrıları nedeniyle günün antrenmanında yer almayan Brezilyalı yıldız, sağlık heyetinin kararıyla riske edilmedi.
Tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Talisca'nın MR görüntülemesi yapıldı.
SON DURUMU YARIN NETLEŞECEK
Deneyimli futbolcunun sağlık durumu, yarın sabah kulüp sağlık ekibi tarafından yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.