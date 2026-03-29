Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl kış transfer döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Ognjen Mimovic, sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp futbolcuyu sezon başında Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC'ye kiralamıştı.

Sırbistan basınından Sportinjo'nun haberine göre; Pafos, Mimovic'in sözleşmesinde bulunan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Genç futbolcu, sezon tamamlandığında sarı-lacivertli ekibe geri dönecek.

SEZON RAKAMLARI

Pafos, bu sezon tarihi bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy göstermişti ancak Güney Kıbrıs ekibi, lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalarak yoluna devam edemedi.

Mimovic, Pafos'un UEFA'ya bildirdiği listede yer almadı ve Devler Ligi'nde boy gösteremedi.

Genç sağ bek, bu sezon Güney Kıbrıs ekibiyle 19 maça çıkarken 929 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında 1 asist kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDA DA KİRALANDI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği Mimovic'i kontenjanda yer açamadığı için Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralamıştı.

21 yaşındaki futbolcu orada da yeteri kadar forma şansı bulamadı ve sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

HENÜZ RESMİ MAÇI YOK

Mimovic, 7 milyon euro bedelle transfer olduğu Fenerbahçe'de henüz herhangi bir resmi maça çıkamadı. Genç futbolcunun sarı-lacivertli ekiple 2029 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Sırbistan'ın alt yaş takımlarında da forma giyen Mimovic, A takım ile 5 maça çıkarken bu süreçte 1 de asist yaptı.