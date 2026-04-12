Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig’de dün akşam deplasmanda oynanan Kayserispor maçına ilk 11’de başlamış ancak ikinci yarıda oyuna devam edememişti.

Deneyimli savunmacı, yaptığı açıklamada “Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak oynadım. İkinci yarıyı oynasaydım sakatlığım açısından ciddi risk olacaktı. Bu yüzden devam etmedim.” ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Planımız Skriniar’ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi, riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var ve her gün daha iyi oluyor.” dedi.

OLUMSUZ BİR GİDİŞAT YOK

A Spor’un haberine göre Skriniar’ın son durumunda yapılan kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Oyuncunun ağrılarının artmadığı belirtilirken, kasılmaların tamamen geçmesi için aktif dinlenme sürecinde olduğu aktarıldı.