Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Fenerbahçe'nin deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendiği maçta tribünlere yönelik hareketiyle tepki çeken Milan Skriniar PFDK'ya sevk edildi.

TFF: 'SKRINIAR HAKARETİ NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ'

Federasyondan yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.