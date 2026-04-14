Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İdman, salonda yapılan core egzersizleriyle başlarken, ardından sahaya geçildi. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan ekip, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman; taktik çalışmalar ve bireysel programlarla tamamlandı.

MERT HAKAN YANDAŞ TAKIMLA ÇALIŞTI

Mert Hakan Yandaş, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıp 3 Nisan’da tahliye edilmesinin ardından takıma döndü. Tecrübeli futbolcu, salı günkü idmanda takımla birlikte sahada yer aldı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.