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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcular rutin sağlık kontrollerinden geçti. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da kontrollerde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık kontrollerine katılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Oyuncunun kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

CEZASI DEVAM EDİYOR

Mert Hakan Yandaş'ın, geçtiğimiz yıl başlatılan bahis soruşturması kapsamında tutuklandığı ve daha sonra tahliye edildiği belirtilmişti. Deneyimli futbolcuya PFDK tarafından 12 ay men cezası verildiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpte sağlık kontrolüne katılan Mert Hakan Yandaş hakkında verilecek kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.