Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mason Greenwood’u kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Sarı-lacivertli yönetim, hem oyuncu hem de Marsilya ile anlaşma sağlarken gözler resmi imzaya çevrildi.
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti
Fenerbahçe’nin günlerdir üzerinde çalıştığı dev transferde kritik viraja girildi. Sarı-lacivertli yönetimin yürüttüğü operasyonun kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, gözler yapılacak son hamlelere çevrildi.Kaynak: Diğer
Oyuncuyla anlaşma sağlandı
İddialara göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki İngiliz yıldız Mason Greenwood ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş ödeyeceği öne sürüldü.
Marsilya da teklifi kabul etti
Transferin kulüpler arasındaki ayağında da mutlu sona ulaşıldığı belirtildi. Haberlere göre Fenerbahçe, Marsilya ile 39 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Yöneticiler Fransa’ya gitti
Transfer sürecini tamamlamak isteyen Fenerbahçe’de Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yönetici Cihan Kamer’in Marsilya’ya giderek son görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarıldı.
İstanbul yolculuğu bekleniyor
Sarı-lacivertli yönetimin planına göre evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood’un İstanbul’a getirilmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması hedefleniyor.
Kampa yetiştirilecek
Fenerbahçe’nin, transferi kısa süre içinde resmiyete dökerek İngiliz yıldızın hafta sonu Avusturya kampına katılmasını istediği ifade edildi.
Taraftar büyük heyecan yaşıyor
Transfer sürecini yakından takip eden Fenerbahçe taraftarları da Mason Greenwood’un takıma katılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.