Yeniçağ Gazetesi
10 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti

Fenerbahçe’nin günlerdir üzerinde çalıştığı dev transferde kritik viraja girildi. Sarı-lacivertli yönetimin yürüttüğü operasyonun kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, gözler yapılacak son hamlelere çevrildi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 1

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mason Greenwood’u kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Sarı-lacivertli yönetim, hem oyuncu hem de Marsilya ile anlaşma sağlarken gözler resmi imzaya çevrildi.

1 7
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 2

Oyuncuyla anlaşma sağlandı

İddialara göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki İngiliz yıldız Mason Greenwood ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş ödeyeceği öne sürüldü.

2 7
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 3

Marsilya da teklifi kabul etti

Transferin kulüpler arasındaki ayağında da mutlu sona ulaşıldığı belirtildi. Haberlere göre Fenerbahçe, Marsilya ile 39 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

3 7
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 4

Yöneticiler Fransa’ya gitti

Transfer sürecini tamamlamak isteyen Fenerbahçe’de Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yönetici Cihan Kamer’in Marsilya’ya giderek son görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

4 7
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 5

İstanbul yolculuğu bekleniyor

Sarı-lacivertli yönetimin planına göre evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood’un İstanbul’a getirilmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması hedefleniyor.

5 7
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 6

Kampa yetiştirilecek

Fenerbahçe’nin, transferi kısa süre içinde resmiyete dökerek İngiliz yıldızın hafta sonu Avusturya kampına katılmasını istediği ifade edildi.

6 7
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde geri sayım: Yöneticiler Fransa'ya gitti - Resim: 7

Taraftar büyük heyecan yaşıyor

Transfer sürecini yakından takip eden Fenerbahçe taraftarları da Mason Greenwood’un takıma katılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro