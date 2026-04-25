Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda 'Ya tamam ya devam' maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı.

ASENSIO TAKIMLA ÇALIŞTI

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktiksel ve bireysel organizasyonlarla son bulurken İspanyol yıldız Marco Asensio'nun takımla birlikte çalışması Fenerbahçe'de yüzleri güldürdü.

Asensio'nun antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı sonrasında ise bireysel programla devam ettiği öğrenildi.

YÖNETİMDEN MORAL ZİYARETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelirken antrenmanın bir kısmını izledi.