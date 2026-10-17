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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MARCO ASENSIO ALANYASPOR MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesinde gözler Marco Asensio'ya çevrilmişti. Diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı oynanan mücadelede de görev yapamayan İspanyol futbolcunun Alanyaspor karşısında sahada olması bekleniyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine gçre; İspanyol yıldız Asensio, ağrıları nedeniyle Alanyaspor maçının da kadrosuna alınmadı.

İsmail Kartal bu maçta da hücum planlarını Asensio'nun yokluğunda dizayn edecek.

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Ligde son iki maçında Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor.

Hafta içinde Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden Mert Müldür de karşılaşmada görev alamayacak.