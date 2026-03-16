Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ligde çıktığı 26 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 57 puanla averajla ikinci sırada yer alıyor. Son karşılaşmasında Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilen Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Son dört lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ile teknik direktör Domenico Tedesco bir araya gelmiş ve yapılan görüşmenin ardından Tedesco ile devam edilmesine karar verilmişti.

5 EKSİK

Fenerbahçe’de Gaziantep FK karşılaşması öncesinde 5 futbolcu kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarın oynanacak maçta görev yapamayacak.

Cezası nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Brezilyalı kaleci Ederson ise Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte takımdaki yerini alacak.

6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe’de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo’nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi kart sınırındaki futbolcular arasında yer alıyor.

Bu oyuncuların yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde, bir sonraki lig mücadelesi olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.