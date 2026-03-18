Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Sarı-Lacivertli oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

YAKLAŞIK 1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamanın ardından Levent Mercan'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı da büyük netlik kazandı. 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY MAÇINDA DA SAKATLANMIŞTI

Savunma oyuncusu, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finalinde de sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

