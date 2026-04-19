Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada ısınma, hız ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli ekip, idmanı taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de çıkan futbolcular ise günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor mücadelesi öncesi son hazırlığını yarın gerçekleştireceği antrenmanla bitirecek.

