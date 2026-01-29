Geldiği günden beri tam olarak etkisini gösteremeyen Jhon Duran’ın Fenerbahçe kariyeri erken bitiyor. Gösterdiği performansla sık sık eleştiriler alan Duran, son olarak sosyal medya hesabından ‘Fenerbahçe’ etiketini kaldırmıştı. Bu süreç doğrultusunda flaş bir gelişme yaşandı.

12 MİLYON EURO İLE TAKIMDA EN YÜKSEK MAAŞ ALAN FUTBOLCU

Portekizli teknik direktör Domenico Tedesco’ya saygısız tavırlarıyla takım içinde huzursuz olan Duran, 12 milyon Euro ile takım içindeki en yüksek maaşı alan kişi durumda.

İTALYA VE İNGİLTERE’DEN TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe’den ayrılması planlanan Kolombiyalı futbolcu için Serie A ekibi Napoli devreye girdi. Aynı zamanda Duran’ın menajeri Reyes, bazı İngiliz kulüpleri ile masada görüştüklerini ifade etti.

KADRODA ‘AĞRIM VAR’ DİYEREK YER ALMADI

Yıldız isim son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Bükreş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Duran’ın sarı-lacivertli yönetime ‘Ağrım var’ dediği ortaya çıktı. Yaşanan bu durum ise ayrılık haberlerini doğrulamış oldu.