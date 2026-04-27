Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk oldu. Mücadeleden 3-0’lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, puan tablosunda rakibinin 7 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE’DE YÖNETİM ZİRVESİ

NTV'nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi bugün bir araya gelecek. Saat 14.00’te başlayacak toplantıda kulübe dair tüm başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca görüşmede Domenico Tedesco ile Devin Özek’in bulunmayacağı, yalnızca yönetim kurulunun katılım sağlayacağı ifade edildi. Toplantıda köklü kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI’NDAN AÇIKLAMA

Derbi sonrası konuşan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir toplantı düzenleyeceklerini ve alınacak kararları kamuoyuna duyuracaklarını belirtti. Torunoğulları, yönetim ve takım adına önemli adımların değerlendirileceğini ve sürecin hızlı şekilde paylaşılacağını ifade etti.