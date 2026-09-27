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Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kongre üyesi katıldı. Tüzük gereği yapılan oylamada genel kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi.

YÖNETİM BORSADA VE MALİ ROKETLERDE İBRA OYLAMASINA ÇIKACAK

Genel kurul gündemi kapsamında ilk olarak 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu ile denetim kurulu faaliyet raporları üyelerin bilgisine sunulacak. İlgili dönemi kapsayan faaliyetlerden dolayı yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin idari ile mali açıdan ibra edilmesi kongre üyelerinin onayına sunulacak. İbra oylamasının ardından 01.06.2026 - 31.05.2026 dönemini kapsayan yeni bütçe taslağı okunarak oylanacak.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA KAPASİTE ARTIRIMI MÜJDESİ

Toplantının en dikkat çeken maddelerinden biri ise kulüp tesisleri ve stadyum projeleri olacak. Yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde planlanan kapasite artırımı çalışmaları ve kulübün yeni tesis projelerine dair üyelere kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek.