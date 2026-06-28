Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon kampında bugün yapılan antrenmanda Anderson Talisca teknik heyeti korkuttu.
ÇİFT KALE MAÇTA SAKATLANAN TALISCA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
beIN SPORTS'un haberine göre; Brezilyalı yıldız, çift kale maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SKRINIAR TAKIMA KATILDI
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Milan Skriniar, takımla birlikte çalışmalara başladı. Marco Asensio ise antrenör eşliğinde bireysel programını sürdürdü.