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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon kampında bugün yapılan antrenmanda Anderson Talisca teknik heyeti korkuttu.

ÇİFT KALE MAÇTA SAKATLANAN TALISCA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

beIN SPORTS'un haberine göre; Brezilyalı yıldız, çift kale maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SKRINIAR TAKIMA KATILDI

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Milan Skriniar, takımla birlikte çalışmalara başladı. Marco Asensio ise antrenör eşliğinde bireysel programını sürdürdü.