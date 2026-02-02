Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jhon Duran kadroda yer almadı.

ZENIT DURAN TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Kolombiyalı yıldız Zenit'in Al Nassr ile anlaşmaya varmasının ardından Rus ekibine transferi netlik kazandı. 22 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Zenit ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı öncesi ayrılık: Duran Zenit'e gidiyor - Resim : 2

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak transfer edilen Duran sarı lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.