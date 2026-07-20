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Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’na Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli talip oldu. 27 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euroluk teklif yapıldığı öne sürüldü.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin bu teklife olumlu yaklaştığı ve transferin gerçekleşmesi halinde önemli bir gelir elde edileceği ifade edildi.

HEDEFTE RASHFORD VAR

Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığı ihtimaline karşılık Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford’u gündemine aldı.

İLK TEMAS KURULDU

Transfer komitesinin İngiliz kulübüne resmi olmasa da ilk temasları gerçekleştirdiği, oyuncu tarafıyla da menajerler aracılığıyla iletişime geçildiği öğrenildi.

KARAR TEKNİK DİREKTÖRDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United’ın Rashford ile devam etmeme ihtimali bulunuyor. Ancak son kararı teknik direktör Carrick verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Barcelona’da forma giyen Rashford, 49 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu süreçte 14 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

28 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro civarında gösteriliyor.