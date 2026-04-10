Sarı-lacivertli kulübün duyurusuna göre 20 kişilik listede sakatlıkları süren Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek yer almadı.
Fenerbahçe’nin Kayserispor karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif