Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin hücumcusu, sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Bugünkü antrenmanın basına kapalı olan bölümünde yapılan çift kale maçta ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlandı.

Ayağında ağrı hisseden Duran, maç kadrosunda olmayacak.

Jhon Duran'ın, Fenerbahçe'den ayrılığının gündemde olması krizi daha da derinleştirdi; yıldız forvetin, Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.