Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin hücumcusu, sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Bugünkü antrenmanın basına kapalı olan bölümünde yapılan çift kale maçta ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlandı.

Jhon Duran’dan olay hareket: Sadettin Saran’ın sabrı taştı, ayrılık…Jhon Duran’dan olay hareket: Sadettin Saran’ın sabrı taştı, ayrılık…Spor

Ayağında ağrı hisseden Duran, maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe’de Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle FCSB maçında yok - Resim : 2

Jhon Duran'ın, Fenerbahçe'den ayrılığının gündemde olması krizi daha da derinleştirdi; yıldız forvetin, Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.