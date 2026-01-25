Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’nin Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmada İsmail Yüksek sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI

Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, ilk yarının ortalarında yaşadığı pozisyon sonrası yerde kaldı.

Rakip ceza sahası önünde bir anda kendini yere bırakan İsmail için hakem Cihan Aydın sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kenar yönetimi kısa süre içinde değişiklik kararı aldı.

YERİNİ FRED’E BIRAKTI

Tedavisi sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan milli futbolcu, 38. dakikada yerini Fred’e bıraktı.

Fenerbahçe'nin oyuncunun durumu hakkında detaylı kontroller sonrası açıklama yapması bekleniyor. İsmail Yüksek’in sakatlığının ciddiyeti yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.