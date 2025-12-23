Fenerbahçe’de uzun süredir geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci hakkında netlik sağlandı. 12 Ekim’de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan milli futbolcunun, takım planlamasında yer almadığı belirtildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci’ye kendisine kulüp bulması yönünde bildirimde bulundu. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncuyu ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediğini bildirdi. 2028 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, devre arasında bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.



İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 183 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 32 gol attı, 31 asist yaptı. Transermarkt'a göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro.