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Fenerbahçe'nin gelecek vadeden orta saha oyuncularından Yasir Boz, transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Fanatik'in haberine göre 18 yaşındaki futbolcuya Portekiz'den Porto ve Vitoria Guimaraes'in ilgi gösterdiği öğrenildi. İspanya'dan bir kulübün de genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.

AVRUPA EKİPLERİ DEVREDE

Avrupa kulüplerinin radarına giren Yasir Boz'un geleceğiyle ilgili kararın, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

BODRUM FK KİRALAMAK İSTİYOR

Türkiye'den ise Bodrum FK'nın, genç orta sahayı düzenli forma şansı bulması amacıyla kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.