Fenerbahçe, 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig 5. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bir araya geldi.
ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti.
Teknik çalışmaların ardından futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Günün antrenmanı çift kale maçların tamamlanmasıyla sona erdi.
ROMA MAÇINDA OYNAYANLARA REJENERASYON
Bir gün önce oynanan Roma karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.