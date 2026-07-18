Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımın deneyimli orta saha oyuncusu Fred'in geleceğiyle ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Atletico Mineiro'nun kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki tecrübelinin futbolcunun menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARINI ÖĞRENECEK

Fred'in temsilcisinin sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelerek olası transfer için Fenerbahçe'nin şartlarını görüşeceği belirtildi.

Atletico Mineiro'nun uzun süredir Brezilyalı orta sahayla ilgilendiği, Fred'in de ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

ATLETICO MINEIRO'DAN AÇIKLAMA

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, Fred ile temas kurduklarını doğrulayarak transfer sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendisiyle bazı görüşmeler yaptığımız kamuoyunun bilgisi dahilinde. Ancak bu karar bizim için değil, sözleşmesinin bulunduğu kulüp için daha önemli. Bu çok iyi bir piyasa fırsatı. Türk piyasasında yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik gördük. Dolayısıyla orada bir hareketlilik olabilir, ancak bu kararların verilmesini beklememiz gerekiyor."