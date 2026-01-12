Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Süper Kupa şampiyonluğunun ardından takımın durumu ve ara transfer dönemi planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU POZİTİF ETKİLEDİ'

A Spor’a konuşan Torunoğulları, Galatasaray karşısında kazanılan Süper Kupa zaferinin lige etkisine değinerek, “Süper Kupa şampiyonluğu takımı pozitif olarak tabii ki etkiledi ama biz bir maç kazandık. Lig havası daha farklı, Süper Kupa havası daha farklı. Ama bu enerjiyle lige başladığımızda da çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

'1-2 EKSİĞİMİZ VAR'

Ara transfer dönemine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Ertan Torunoğulları, kadro planlamasına dair net mesajlar verdi. Şampiyonluk hedefini yineleyen Torunoğulları, “Biz hep söylüyoruz; biz bu sene şampiyon olacağız. Takımımızda 1-2 eksiğimiz daha var, ondan sonra 10 numara hazır olmuş olacağız” sözleriyle transfer çalışmalarının süreceğinin sinyalini verdi.