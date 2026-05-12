Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı kaleci Ederson son hafta oynanacak Eyüpspor maçını beklemeden ülkesine döndü.

İZİN ALARAK TÜRKİYE'DEN AYRILDI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe teknik heyetinden izin isteyen Ederson'un talebinin kabul edilmesiyle Türkiye'den ayrıldı.

DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARINI BREZİLYA'DA SÜRDÜRECEK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alarak sezonu erken kapan Ederson Dünya Kupası hazırlıklarını Brezilya'da sürdürecek.

AYRILIĞINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Suudi Arabistan'a transferi gündeme gelen Ederson için Fenerbahçe iplerinin tamamen koptuğu ve önümüzdeki ay yapılacak seçimde kim başkan olursa olsun tecrübeli file bekçisiyle yolların ayrılacağı belirtiliyor.