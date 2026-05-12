Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı kaleci Ederson son hafta oynanacak Eyüpspor maçını beklemeden ülkesine döndü.

İZİN ALARAK TÜRKİYE'DEN AYRILDI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe teknik heyetinden izin isteyen Ederson'un talebinin kabul edilmesiyle Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe'de erken ayrılık: Ederson ülkesine döndü - Resim : 1

DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARINI BREZİLYA'DA SÜRDÜRECEK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alarak sezonu erken kapan Ederson Dünya Kupası hazırlıklarını Brezilya'da sürdürecek.

Fenerbahçe'de erken ayrılık: Ederson ülkesine döndü - Resim : 2

AYRILIĞINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Suudi Arabistan'a transferi gündeme gelen Ederson için Fenerbahçe iplerinin tamamen koptuğu ve önümüzdeki ay yapılacak seçimde kim başkan olursa olsun tecrübeli file bekçisiyle yolların ayrılacağı belirtiliyor.