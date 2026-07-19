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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak karşılaşmaların ardından hız kazanacak.

SON KARAR ELEME MAÇLARININ ARDINDAN ALINACAK

beIN SPORTS'un haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, iki maçın tamamlanmasının ardından hazırlayacağı detaylı kadro raporunu yönetime sunacak. Sarı lacivertli yönetim de bu rapor doğrultusunda ayrılacak oyuncular ve yapılacak transferlerle ilgili son kararını verecek.

YABANCI OPERASYONU BAŞLIYOR

Fenerbahçe'nin mevcut yabancı oyuncu sayısı nedeniyle yeni transferlere yer açabilmesi için 23 yaş üstü en az 7 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

UEFA kadrosunda yer almayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın ayrılması beklenen isimler arasında gösteriliyor.

İngiltere'den talipleri bulunan Anthony Musaba için de gelecek bonservis tekliflerinin değerlendirilmesi beklenirken; Fred, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca, Ederson ve Nelson Semedo'nun geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

KANTE İÇİN MAAŞ İNDİRİMİ FORMÜLÜ MASADA

Dünya Kupası'nın ardından izne çıkması beklenen N'Golo Kante'nin, Gornik Zabrze rövanşının ardından takıma katılması planlanıyor.

Yönetimin, kadro maliyetini düşürmek amacıyla Kante başta olmak üzere bazı futbolcularla maaş indirimi ve sözleşme yapılandırması konusunda görüşmeler yapabileceği öne sürüldü.

Maaş indirimine yanaşması halinde teknik heyetin merkez orta saha rotasyonunda Kante'yi kullanmak istediği ifade edilirken aksi durumda ise Fransız yıldızla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.