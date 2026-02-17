Sezon başında West Ham United'dan 22 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan ve sarı lacivertli formayla 17 maçta forma giyen Edson Alvarez son dönemde sıkça sakatlık yaşamasının ardından ameliyat oldu.

EDSON ALVAREZ AYAK BİLEĞİNDEN AMELİYAT OLDU

A Spor'un haberine göre; Edson Alvarez Hollanda'da ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen istikrarı gösteremeyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için en az 4 haftalık bir tedavi programı öngörüldüğü belirtildi.

TEDESCO'NUN PLANLARI ARASINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Domenico Tedesco'nun oyun planında önemli bir yer tuttuğunu ifade ettiği yıldız oyuncudan uzun bir süre mahrum kalacak.

SAKATLIĞI NEDENİYLE 13 MAÇ KAÇIRDI

Edson Alvarez sezon başından itibaren yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de şu ana kadar toplam 13 maç kaçırdı.