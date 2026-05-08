Fenerbahçe’de, Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni sezon planlamasına ve kaleci transferine çevrildi.

EDERSON İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla transfer edilen Ederson’ın performansı beklentilerin altında kalırken, ayrılık ihtimalinin giderek güçlendiği ifade ediliyor.

KALECİ LİSTESİ HAZIR

Hürriyet’in haberine göre Fenerbahçe, gelecek sezon için kaleci adaylarını belirledi. Listede öne çıkan isimlerden biri Jan Oblak olurken, Atletico Madrid forması giyen yıldız file bekçisinin alternatifler arasında yer aldığı aktarıldı.

MİKE MAIGNAN DA GÜNDEMDE

Adaylar arasında bir diğer dikkat çeken isim ise Mike Maignan oldu. Başarılı kalecinin yeni bir maceraya sıcak baktığı, ancak Paris Saint-Germain’nin de oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

ALTERNATİF PLAN: LUCAS CHEVALIER

PSG’nin Maignan transferini bitirmesi halinde Lucas Chevalier için ayrılık ihtimalinin doğabileceği ve Fenerbahçe’nin bu durumu yakından takip ettiği ifade edildi.