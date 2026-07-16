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Fenerbahçe’de Ederson’un geleceği için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı kaleciyle 18 Temmuz’da yapılacak görüşmenin ardından yol haritasını belirleyecek.

Turnuva sonrası izinli olan tecrübeli file bekçisinin bu tarihte takıma katılması beklenirken, yönetim oyuncuyla yüz yüze görüşerek yeni sezon planlarını netleştirecek.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Yapılacak görüşmede Ederson’un takımdan ayrılmak istemesi halinde, kulüp yönetimi oyuncudan resmi bir teklif getirmesini talep edecek. Fenerbahçe, sözleşmesi devam eden kaleciyi uygun şartlar oluşmadan göndermeye sıcak bakmıyor.

KALIRSA BİRİNCİ KALECİ

Ederson’un takımda kalma yönünde karar vermesi durumunda ise teknik heyetin planı hazır. Brezilyalı kalecinin yeni sezonda yeniden birinci kaleci olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de kritik görüşme sonrası Ederson’un geleceği netlik kazanacak.