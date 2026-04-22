Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor beraberliği sonrası kaleci Ederson hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Uzatma dakikalarında gelen gol sonrasında eleştirilerin odağı haline gelen tecrübeli file bekçisinin takımdan ayrılma talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

NTV'de yer alan habere göre, Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılmak istediği ve bu yönde yönetime talepte bulunduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün futbol operasyonlarından sorumlu yöneticilerinin Ederson ile bir görüşme yaptığı ve Brezilyalı kalecinin odağının tamamen Fenerbahçe olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğu ifade edildi.