Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de kaleci Ederson cezalı duruma düştü.
EDERSON DEVRE ARASINDA İTİRAZLARI NEDENİYLE SARI KART GÖRDÜ
İlk yarının son dakikalarında Guendouzi'nin rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon nedeniyle devre arasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yanına giderek itirazlarda bulunan Ederson sarı kart gördü.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Brezilyalı kaleci Fenerbahçe'nin gelecek hafta Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.