Sezon boyunca uzatma dakikalarında yaşanan puan kayıplarına bir yenisi daha eklenirken, Fenerbahçe Rizespor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

90+8’de Modibo Sagnan’ın golüne engel olamayan sarı-lacivertli ekip, kritik bir puan kaybı yaşadı.

PUAN FARKI 4’E ÇIKTI

Galatasaray’ın da haftayı galibiyetle kapatmasıyla birlikte zirve ile fark yeniden 4 puana yükseldi.

Tedesco’nun geleceği tartışılıyor

Son haftalarda alınan sonuçların ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’nun durumu gündeme geldi.

Karagümrük mağlubiyetinin ardından Rize beraberliği, yönetim içinde hocaya yönelik güveni azalttı. Kulüp içerisinde farklı görüşler ortaya çıkarken, ayrılık seçeneği masaya geldi.

DERBİ KRİTİK ÖNEMDE

Galatasaray derbisinin Tedesco’nun geleceğini belirleyecek en önemli maç olduğu ifade ediliyor.

Olası puan kaybı halinde İtalyan teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde bu sezon derbilerde yenilgi almadı; 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

FİKSTÜR

31. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak. Sarı-lacivertliler kalan haftalarda Başakşehir, Konyaspor (deplasman) ve Eyüpspor ile karşılaşacak.