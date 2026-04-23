Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a uzatma dakikalarında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe’de tüm dikkatler hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi.
Fenerbahçe’de dev derbi öncesi Asensio bilmecesi: Tedesco'nun planı ne?
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan ve yaklaşık 20 gündür sahalardan uzak kalan Marco Asensio'nun Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcu hakkında nihai kararın verileceği tarih netlik kazandı. Detaylar ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte sezonun öne çıkan isimlerinden Marco Asensio’nun kritik karşılaşmaya yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.
Asensio, Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbinin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınmış, sol diz ön çapraz bağında zorlanma ve ödem tespit edilmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede İspanyol oyuncunun durumuna ilişkin, derbiye yetişmesi için planlı bir çalışma yürüttüklerini ve kısa sürede bireysel ile takım antrenmanlarına dahil edilmesinin hedeflendiğini aktardı.
Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibinin, deneyimli futbolcuyu pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazırlamak amacıyla kapsamlı bir tedavi süreci uyguladığı, teknik heyetin de süreci yakından izlediği belirtildi.
Milliyet’in haberine göre, gerçekleştirilecek son kontroller ve oyuncunun fiziksel durumu teknik direktörün vereceği kararda belirleyici rol oynayacak.
İspanyol futbolcunun oynayıp oynamayacağına ilişkin kesin kararın, cumartesi günü yapılacak antrenman ve sağlık kontrollerinin ardından açıklanacağı bildirildi.