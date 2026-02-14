Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de galibiyetin mimarları Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Üç oyuncu da takım performansına vurgu yaparken şampiyonluk yarışına dair mesajlar verdi.

TALISCA: 'KOLEKTİF OYUN BİREYSEL PERFORMANSA YANSIYOR'

Trabzonspor skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Anderson Talisca, “Benim için her maçın hazırlığı aynı oluyor. Her zaman işinize konsantre olmanız gerekiyor. Şükürler olsun ki bugün de takımıma yardım edebildim. Ama bugün kolektif olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bu da bireysel performansa yansıyor tabii ki.” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, üç isabetli şutun golle sonuçlanmasını takım kalitesi ve yüksek konsantrasyonla açıkladı.

Şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım olmadığını belirten yıldız oyuncu, “Şampiyonluk yarışı zorlu. Bu yarışta sadece iki takım var demek istemem çünkü çok iyi takımlar var. Bizler ezeli rakibimizle tabii ki bir mücadele içindeyiz ama bizim kendi işimize bakmamız, rakiplerimizin de kendi işlerine bakmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

ASENSIO: 'SAVAŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

Marco Asensio ise takım olarak önemli bir üç puan aldıklarını dile getirdi.

Bireysel performansından memnun olduğunu belirten İspanyol oyuncu, "Takım olarak iyi bir iş çıkardığımız için çok mutluyum. Bireysel anlamda da performansımdan mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum, sahada da bunun görüldüğünü hissediyorum ve takımıma yardım etmek istiyorum. Bugün bizim için önemli olan üç puanı eve götürmekti. Gol ve asist yaparak takımıma yardım ettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Bizim yapmamız gereken savaşmaya devam etmek.” dedi.

Kerem Aktürkoğlu ile saha içindeki uyumlarına da değinen Asensio, “Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Kendisi şu an çok iyi bir performans sergiliyor. Zaten Kerem çok üst düzey bir oyuncu. En başından beri onunla sahada iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Takımımıza çok yardımcı oluyor. Biz bireysel anlamda ne kadar iyi olursak Fenerbahçemiz için o kadar iyi olur.” ifadelerini kullandu.

KEREM: “MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK'

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu ise erken yenilen gole rağmen takımın oyundan kopmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Maçın başında geriye düşmemize rağmen takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça çok iyi başlamıştık, pozisyonlara da girdik. Trabzonspor’un maç önündeki bu şablonlarını tahmin ediyorduk ve istemediğimiz bir gol yedik. Ama oradan hiç düşmeyerek takımca geri dönmesini bildik. Müthiş bir mücadele verdik, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Skora katkı sağlayınca da tabii ki insan mutlu oluyor. Çok şükür bugün hem takımıma hem de taraftarıma güzel bir futbol izlettiğimiz için mutluyuz. İnşallah sonu güzel olur, herkesin ayağına sağlık.”

Son bölümdeki yaşadıkları heyecanı da anlatan milli futbolcu, "Karşılaşmanın son 10-15 dakikasında kulübedeki bütün arkadaşlarımızla birlikte sürekli ayaktaydık. Heyecan yaptık ve oturamadık. Ama sonu güzel oldu gerçekten. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun.” açıklamalarını yaptı.