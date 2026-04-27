Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilginin ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR MASADA

Toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ile performansı tartışılan bazı futbolcuların geleceği değerlendirildi.

EDERSON İÇİN PFDK BEKLENİYOR

Kulüp içinde kaleci Ederson hakkında verilecek kararın, PFDK’nın açıklayacağı cezaya göre şekilleneceği ifade edildi.

YÖNETİMDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Tedesco’nun geleceğinde ise Saadettin Saran’ın seçim sürecine katılıp katılmayacağı belirleyici olacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Derbinin ardından konuşan yönetim kurulu üyeleri, kısa süre içinde yeni bir toplantı daha yapılacağını ve bazı kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.