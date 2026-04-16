Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son üç lig maçını kazanarak form grafiğini yükselten sarı-lacivertliler, haftaya 66 puanla ikinci sırada girdi.

Zirvede bulunan Galatasaray’ın iki puan gerisindeki Fenerbahçe, sahasında kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatı yakalayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 5-2’lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe’de karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Marco Asensio ve Edson Alvarez’in sakatlık ve hazır olmama nedeniyle kadroda yer almayacağı belirtildi.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek’in ise maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi kart görmeleri halinde 31. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.