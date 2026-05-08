Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik organizasyonların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Konya’ya hareket edecek.

TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak.