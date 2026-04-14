Türkiye’de 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Romanya’da da istediğini bulamadı.

ISLAM SLİMANİ İLE YOLLAR AYRILDI

2025-2026 sezonu başında CFR Cluj ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki golcü, kontratı tamamlanmadan takımdan ayrıldı. Rumen kulübü yaptığı açıklamada Slimani’ye teşekkür etti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 13 maça çıkan Slimani, 428 dakika süre alırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DE OLMADI

Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol kaydederken performansıyla beklentilerin altında kaldı.