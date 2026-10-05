Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden

Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta saha ve hücum hattına iki önemli takviye planlıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde iki yıldız oyuncu ön plana çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 1

Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin iki farklı bölge için önemli isimleri gündemine aldığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 2

Orta sahaya çift yönlü bir oyuncu kazandırmak isteyen yönetimin, hücum hattında ise farklı pozisyonlarda görev yapabilen yıldız bir futbolcu aradığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 3

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde Yasin Ayari ve Joao Felix isimleri öne çıkıyor.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 4

ORTA SAHADA HEDEF YASIN AYARI

Sarı-lacivertlilerin orta saha için öncelikli adaylarından birinin Brighton forması giyen Yasin Ayari olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 5

Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin ocak ayı öncesinde temaslarını artırmayı planladığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 6

Ocak 2023'ten bu yana Brighton kadrosunda bulunan Ayari, İngiliz ekibiyle çıktığı 80 karşılaşmada 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen İsveçli futbolcunun çift yönlü oyunu ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin aradığı profile uyduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 7

FENERBAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN DETAY

Brighton'ın Ayari'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği öne sürüldü.

Genç futbolcunun Brighton'da eski Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile birlikte forma giymesi de transfer dosyasındaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 8

6 Ekim 2003 doğumlu Ayari'nin transfer edilmesi durumunda Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesi kapsamında 23 yaş altı kontenjanında değerlendirilebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 9

HÜCUMA DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için hazırladığı ikinci dosyada ise çok daha çarpıcı bir isim bulunuyor.

Hücum hattındaki hedefin Al-Nassr forması giyen Joao Felix olduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 10

Sarı-lacivertlilerin, sözleşme durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'da forma giyme isteğini transferde fırsata çevirmeyi planladığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 11

Forvet arkası, sol kanat ve santrfor olarak görev yapabilen oyuncunun hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle teknik heyetin kriterlerine uyduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 12

Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki dönemde oyuncu cephesiyle temaslarını somutlaştırmayı planladığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 13

Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo'nun da Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Felix ile görüşebileceği aktarıldı.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 14

İKİ TRANSFERDE DE AYNI PLAN

Joao Felix, kariyerinde Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan formalarını giydi. Portekizli futbolcu, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127,2 milyon euro karşılığında transfer olurken 2024'te 52 milyon euro bedelle Chelsea'nin yolunu tuttu. Bir sezon sonra ise 35 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a transfer oldu.

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Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden - Resim: 15

Sarı-lacivertli yönetimin, Brighton ve Al-Nassr'ın oyuncularını bedelsiz kaybetme ihtimalini avantaja çevirerek iki yıldız için de ocak ayında sonuç almaya çalışacağı iddia edildi.

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