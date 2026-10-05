Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden

İKİ TRANSFERDE DE AYNI PLAN

Joao Felix, kariyerinde Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan formalarını giydi. Portekizli futbolcu, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127,2 milyon euro karşılığında transfer olurken 2024'te 52 milyon euro bedelle Chelsea'nin yolunu tuttu. Bir sezon sonra ise 35 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a transfer oldu.