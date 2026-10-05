Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin iki farklı bölge için önemli isimleri gündemine aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de çılgın transfer planı: Devre arası iki yıldız birden
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta saha ve hücum hattına iki önemli takviye planlıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde iki yıldız oyuncu ön plana çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Orta sahaya çift yönlü bir oyuncu kazandırmak isteyen yönetimin, hücum hattında ise farklı pozisyonlarda görev yapabilen yıldız bir futbolcu aradığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde Yasin Ayari ve Joao Felix isimleri öne çıkıyor.
ORTA SAHADA HEDEF YASIN AYARI
Sarı-lacivertlilerin orta saha için öncelikli adaylarından birinin Brighton forması giyen Yasin Ayari olduğu iddia edildi.
Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin ocak ayı öncesinde temaslarını artırmayı planladığı belirtildi.
Ocak 2023'ten bu yana Brighton kadrosunda bulunan Ayari, İngiliz ekibiyle çıktığı 80 karşılaşmada 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen İsveçli futbolcunun çift yönlü oyunu ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin aradığı profile uyduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN DETAY
Brighton'ın Ayari'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği öne sürüldü.
Genç futbolcunun Brighton'da eski Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile birlikte forma giymesi de transfer dosyasındaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
6 Ekim 2003 doğumlu Ayari'nin transfer edilmesi durumunda Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesi kapsamında 23 yaş altı kontenjanında değerlendirilebileceği belirtildi.
HÜCUMA DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için hazırladığı ikinci dosyada ise çok daha çarpıcı bir isim bulunuyor.
Hücum hattındaki hedefin Al-Nassr forması giyen Joao Felix olduğu öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin, sözleşme durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'da forma giyme isteğini transferde fırsata çevirmeyi planladığı iddia edildi.
Forvet arkası, sol kanat ve santrfor olarak görev yapabilen oyuncunun hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle teknik heyetin kriterlerine uyduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki dönemde oyuncu cephesiyle temaslarını somutlaştırmayı planladığı belirtildi.
Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo'nun da Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Felix ile görüşebileceği aktarıldı.
İKİ TRANSFERDE DE AYNI PLAN
Joao Felix, kariyerinde Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan formalarını giydi. Portekizli futbolcu, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127,2 milyon euro karşılığında transfer olurken 2024'te 52 milyon euro bedelle Chelsea'nin yolunu tuttu. Bir sezon sonra ise 35 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a transfer oldu.
Sarı-lacivertli yönetimin, Brighton ve Al-Nassr'ın oyuncularını bedelsiz kaybetme ihtimalini avantaja çevirerek iki yıldız için de ocak ayında sonuç almaya çalışacağı iddia edildi.