Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda core çalışmaları gerçekleştirildi.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ile pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmaların yanı sıra oyunculara yönelik bireysel programlar uygulandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.