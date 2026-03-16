Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Puan kaybına tahammülü olmayan Sarı Lacivertliler son maçta alınan 2-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

TALISCA'NIN ARDINDAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü de takımla birlikte çalıştı.

Dün Anderson Talisca'nın sakatlığını atlatarak antrenmanlara katılmasının ardından Çağlar Söyüncü'den de gelen iyi haber Gaziantep FK maçı öncesi moralleri artırdı.

TEDESCO TAKIMI KAMPA SOKTU

Ayrıca Domenico Tedesco maç öncesi kamp geleneğini yeniden geri getirdi. Fenerbahçe maç öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı yarın Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.