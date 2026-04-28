Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından radikal kararlar almaya devam ediyor. Yönetim kurulunun dünkü toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrılmasının ardından, bir vedalaşma kararı daha alındı.

EMİR YOLAÇ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe’de İdari Menajer Emir Yolaç ile de yolların ayrılacağı öne sürüldü. Yaklaşık 7,5 yıldır kulüpte görev yapan Yolaç ile kısa süre içinde resmi olarak vedalaşılacağı ifade edildi.

TEDESCO SÜRECİ

Öte yandan Domenico Tedesco’nun ayrılık kararını saygıyla karşıladığı ve gerekli evrakları sorunsuz şekilde imzaladığı belirtildi.