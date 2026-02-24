Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
Anasayfa Spor Fenerbahçe’de büyük deprem: Tedesco kara kara düşünüyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi rövanş maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibi yıkan haber geldi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, dün oynanan Süper Lig maçında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsat tepti.

Sarı-lacivertli ekibi yıkan haber ise sakatlıklar oldu. Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson sakatlandı.

Fenerbahçe, 4 ismin sakatlığıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertli dört futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süreler şöyle:

Çağlar Söyüncü: 3-4 hafta

Anderson Talisca: 3-4 hafta

Ederson: 10-14 gün

Jayden Oosterwolde: 10-14 gün

Temsilcimiz, Perşembe günü saat 23.00’te Nottingham Forest ile İngiltere'de karşılaşacak.

Ancak sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco’yu düşündürüyor. Takım kaptanı Milan Skriniar’ın da olmaması işleri zora soktu.

Ayrıca Mert Günok, UEFA listesine eklenmediği için sarı-lacivertli ekibin kalesini Tarık Çetin koruyacak.

Tarık, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde de 3 gol gördü.

Ayrıca sarı-lacivertli ekipte Fred'in de cezası bulunuyor. Brezilyalı orta saha, Nottingham Forest maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Tarık- Semedo - Yiğit - Levent - Mert - Guendouzi - İsmail - Nene - Asensio - Kerem - Cherif

Nottingham Forest'ın Muhtemel 11'i

Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Kaynak: Diğer
