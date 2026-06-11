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Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından teknik direktör belirsizliği de son buluyor.

AYKUT KOCAMAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sarı lacivertli camiada, Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna geri dönmesiyle birlikte genel beklenti Aykut Kocaman'ın da teknik direktörlük görevine getirilmesiydi.

Bu doğrultuda kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞECEK

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; Aziz Yıldırım bugün Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından da Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ı resmen açıklayacağı belirtiliyor.