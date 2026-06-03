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Fenerbahçe’de hafta sonu gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Hakan Safi’den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi.

HAKAN SAFİ LUIS SUAREZ İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Dünya yıldızı isimlerle kadroyu güçlendireceğini belirten Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı santrfor belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting CP forması giyen Luis Suarez ile anlaşmaya vardı.

Safi'nin 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

PORTEKİZ LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU

Portekiz Ligi'nde bu sezon 28 golle gol kralı olan Luis Suarez Sporting CP formasıyla toplamda çıktığı 53 maçta 38 gol, 9 asisle oynayarak 47 gole katkı sağladı.